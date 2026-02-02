TMW
Benevento, pronto un innesto per la corsia mancina dalla B: in arrivo Celia dal Cesena
Il Benevento è pronto a rinforzare la corsia sinistra con un innesto proveniente dalla Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club giallorosso ha infatti chiuso con il Cesena per il classe ‘99 Raffaele Celia, autore di nove presenze in questa stagione coi romagnoli. Il giocatore era da tempo nel mirino del direttore sportivo Marcello Carli che lo seguiva già da fine dicembre essendo il calciatore in uscita dai bianconeri visto che rispetto allo scorso anno il suo impiego in prima squadra era crollato.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
