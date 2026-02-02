TMW Benevento, pronto un innesto per la corsia mancina dalla B: in arrivo Celia dal Cesena

Il Benevento è pronto a rinforzare la corsia sinistra con un innesto proveniente dalla Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club giallorosso ha infatti chiuso con il Cesena per il classe ‘99 Raffaele Celia, autore di nove presenze in questa stagione coi romagnoli. Il giocatore era da tempo nel mirino del direttore sportivo Marcello Carli che lo seguiva già da fine dicembre essendo il calciatore in uscita dai bianconeri visto che rispetto allo scorso anno il suo impiego in prima squadra era crollato.