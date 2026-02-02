Benevento, colpo per la fascia sinistra: arriva Celia a titolo definitivo dal Cesena

Il Benevento ha piazzato un colpo per la corsia sinistra prelevando dal Cesena l'esterno Celia e facendogli firmare un accordo per un anno e mezzo con opzione. Questi i due comunicati dei club:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Cesena FC, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Raffaele Celia. Il calciatore, classe 1999, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027 con eventuale rinnovo fino al 2028.

Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Raffaele Celia. Il Club bianconero rivolge a Raffaele i migliori auguri per la sua nuova avventura professionale.