Benevento, occhi su Celia del Cesena per la fascia. Sul giocatore c'è anche il Ravenna

Il futuro del terzino sinistro Raffaele Celia sarà quasi certamente lontano da Cesena dove in questa stagione è scivolato nelle gerarchie collezionando appena 7 presenze di cui una sola da titolare. Un netto e brusco cambiamento rispetto alla passata stagione quando furono 28 le gare giocate in Serie B coi romagnoli.

Secondo quanto riferito da Ottopagine.it il Benevento l’avrebbe messo nel mirino per rinforzare una retroguardia dove sarà necessario intervenire anche nel reparto dei centrali. Il classe ‘99 è infatti sul taccuino del direttore sportivo Marcello Carli che sta lavorando sotto traccia per chiudere l’operazione e anticipare la concorrenza di un’altra big della Serie C come il Ravenna.