Benevento, Floro Flores ammette: "Mai mi sarei immaginato una stagione così"

Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento fresco di rinnovo fino al 2028, ha rilasciato una intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato della stagione che sta vivendo: "Se me l'ero immaginata così? No, mai. Dopo la partita col Foggia, in cui la squadra aveva vinto con Auteri, il presidente mi ha chiesto di incontrarmi. “Ti devo parlare, puoi venire nel mio ufficio?”, mi si è gelato il sangue durante la telefonata". Il Benevento è primo nel gruppo C della Serie C, con 80 punti raccolti in 36 gare e la promozione conquistata già dal 6 aprile.

Poi prosegue nel raccontare la chiacchierata con il numero uno del club e la sua immediata scelta per dire di sì: "Mi chiese se me la sentissi di guidare la prima squadra. Non ho avuto esitazioni. Due giorni dopo sono diventato l’allenatore del Benevento".

L'allenatore spiega: "Ho sempre voluto allenare i grandi. Ho iniziato nel 2020, dandomi un tempo massimo: se non ci arrivo entro 6/7 anni smetto, ripetevo a me stesso. Sono nei tempi che mi ero prefissato, ma per il Benevento avrei aspettato ancora. Sapevo che prima o poi la mia occasione sarebbe arrivata, Vigorito si fece sentire già quando raggiunsi la finale nazionale con l’Under 17. È un visionario ed è stato la mia fortuna più grande".