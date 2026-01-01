Benevento, Floro Flores e i suoi modelli: "Ho iniziato da Grosso, Spalletti mi ha colpito"

L'allenatore del Benevento, Antonio Floro Flores, ha rilasciato una intervista a Tuttosport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato anche degli allenatori ai quali si è ispirato: "A Bari, lì ho iniziato a studiare il modo di lavorare di Fabio Grosso: sono passati quasi dieci anni", ha detto.

In merito agli altri modelli da allenatore, ha spiegato: "Montella e Palladino? Loro sono bravissimi, ma di allenatori in questi anni ne ho seguiti pochi. Mi hanno colpito, in particolare, quelli che vedevo da calciatore. A chi mi riferisco? Spalletti in primis. Adesso mi impressionano i percorsi di Italiano, De Zerbi e Fabregas. Amo un calcio propositivo, parto sempre da lì".

Poi ha ricordato i momenti nei quali, di recente, stava pensando di staccare la spina dal calcio: "Fino a qualche mese prima volevo solo smettere e godermi la famiglia, mi sono perso tanti momenti belli con mia moglie e i miei figli. Mi stavo spegnendo mentalmente. Anche alla Casertana, l’ultima tappa della mia carriera, non mi riconoscevo più. Nel 2020, quando ho iniziato a guidare lì l’Under 17, non ho avuto più dubbi. Alla vigilia della prima partita sudavo, non dormivo più come prima, come quando giocavo a calcio. In quel frangente è scattato qualcosa".