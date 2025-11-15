Il grande ex Otero suona la carica, Il Giornale di Vicenza: "Ora il Lane in B"

Questa mattina, con un titolo in prima pagina, Il Giornale di Vicenza parla della formazione cittadina. In particolare di uno dei migliori attaccanti della sua storia, che è stato grande protagonista negli anni '90. Si tratta di Marcelo Otero, in biancorosso dal 1995 al 1999 quando il Vicenza ha conquistato una Coppa Italia e poi è arrivato in semifinale di Coppa delle Coppe.

Il titolo proposto oggi dal quotidiano, riguarda alcune dichiarazioni recenti dell'attaccante uruguaiano: "Ora il Lane in B". Il Vicenza sta dominando il Girone A di Serie C: possibile quindi un suo ritorno a fine anno tra i cadetti.