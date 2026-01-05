TMW Bulevardi risolve con la Virtus Verona e vola a Malta. Biennale con l'Hamrun Spartans

Era arrivato alla Virtus Verona da svincolato lo scorso 12 settembre, ma l'avventura in rossoblù di Danilo Bulevardi è già terminata. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'esperto centrocampista ha risolto il contratto con la formazione veneta, e adesso è pronto a firmare un contratto biennale con la formazione maltese dell'Hamrun Spartans, allenata dall'italiano Giacomo Modica, che ha probabilmente voluto il calciatore, prossimo quindi alla sua prima esperienza estera.

Ricordiamo intanto che la citata formazione maltese milita in Premier League, la massima divisione calcistica locale, categoria di cui è divenuta campionessa per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Non solo, lo scorso 27 novembre, ha centrato il primo successo in Conference League, contro i gibilterriani del Lincoln, divenendo la prima rappresentante dell'isola a vincere una partita della prestigiosa competizione europea.