Ufficiale Virtus Verona, arriva l'addio con Bulevardi. Il centrocampista ha risolto il suo contratto

La notizia era nell'aria, ne avevamo parlato ieri, ora arriva anche l'ufficialità: Danilo Bulevardi, dopo soli quattro mesi, ha risolto il suo contratto con la Virtus Verona, che ha reso noto l'addio del centrocampista.

Questo, il comunicato ufficiale:

"La Virtus Verona comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Danilo Bulevardi, arrivato al Gavagnin Nocini nel settembre scorso.

Nel corso del girone d’andata dell’attuale campionato, Danilo ha collezionato 17 presenze impreziosite da una rete spettacolare di rabona, realizzata nella vittoriosa trasferta sul campo della Giana Erminio.

La saluta e ringrazia Danilo augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera, sportiva e personale".

Ad attenderlo, adesso, un accordo biennale con la formazione maltese dell'Hamrun Spartans, allenata da mister Giacomo Modica.