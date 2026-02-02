Ufficiale
Monopli, volto nuovo sulla corsia sinistra: dal Livorno arriva Edoardo Antoni
L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l'accordo con la SS Monopoli 1966 per il trasferimento a titolo definitivo di Edoardo Antoni.
