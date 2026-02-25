TMW Campobasso, Figliomeni: "Risultati figli della programmazione. Futuro? Spero di salire"

Giuseppe Figliomeni, direttore sportivo del Campobasso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', in merito all'ottima stagione portata avanti finora:

Siete quarti, mica male…

“Oggi il risultato è bello, anche se provvisorio. Essere quarti è una bella soddisfazione”.

Qual è il segreto del vostro lavoro?

“Una programmazione seria. Una società che mi fa lavorare e non fa mancare nulla. L’allenatore sta lavorando bene e i ragazzi sono gli artefici di tutto perché poi in campo vanno loro. Si è creato un bel gruppo, forte, che non molla mai”.

Lei da direttore ha fatto la gavetta partendo dalla D…

“Ho fatto tanta B e C da calciatore. Fare il ds è un’altra cosa e sono partito dalla Serie D. Attraverso il sacrificio e tutto più bello. Spero di salire sempre di più di categoria e dimostrare di poter dire la mia. Anche quando giocavo a calcio pensavo che avrei fatto il direttore sportivo”.