Caos Siracusa, il ds Laneri sicuro: "Non credo che andremo incontro a un altro caso Rimini"

Intervenuto ai microfoni de La Città, il direttore sportivo del Siracusa, Antonello Laneri, ha fatto il punto sulla situazione societaria e sulle strategie di mercato del club aretuseo.

Laneri ha voluto innanzitutto rassicurare sull’atteggiamento del gruppo squadra, sottolineando come l’attenzione resti totalmente concentrata sul campo e sull’obiettivo stagionale. «La rosa è composta da gente seria, che pensa al campo e al proprio lavoro. Fino a oggi possiamo ritenerci molto soddisfatti: abbiamo identità di gioco e siamo concentrati sul terreno di gioco», ha spiegato il diesse, ribadendo che le questioni societarie non stanno condizionando l’andamento del Siracusa, impegnato nella lotta per la salvezza.

Il dirigente azzurro ha poi aggiunto che la proprietà ha rassicurato l’ambiente: «Il presidente ci ha detto che sistemerà tutto e aspettiamo con fiducia, non credo che andremo incontro a un altro caso Rimini», lasciando intendere come al momento non ci siano particolari allarmismi sulla tenuta del club.

Sul fronte mercato, Laneri ha chiarito le voci che nelle ultime ore hanno accostato Ba alla Salernitana, smentendo contatti con il club granata: «Dalla Salernitana non è arrivata nessuna offerta per il calciatore. È molto richiesto, ci hanno chiamato davvero tante società, ma non ho mai sentito la dirigenza granata».

In vista della sessione invernale, il Siracusa dovrà comunque muoversi con attenzione, partendo prima da eventuali uscite per poi valutare innesti mirati. Laneri ha ammesso che esistono alcune difficoltà operative, ma ha ribadito la volontà della società di gestire la situazione con equilibrio: «Qualche problemino lo abbiamo, cercheremo di gestire tutto nel migliore dei modi».