Siracusa, il ds Laneri: "Se il Trapani venisse escluso saremmo penalizzati"

Antonello Laneri, direttore sportivo del Siracusa, è intervenuto nel corso della trasmissione Ottogol in vista della sfida di sabato contro il Benevento, match che arriva dopo le recenti battute d’arresto contro Monopoli e Audace Cerignola.

Nel corso dell’intervista, Laneri ha ripercorso con emozione la sua breve esperienza in giallorosso nel 2012, quando ricoprì il ruolo di responsabile dell’area scouting:

"Quella di Benevento è stata una parentesi corta ma intensa. Ho conosciuto Oreste Vigorito, una figura di presidente che oggi purtroppo non esiste quasi più. Dirigenti così mancano al calcio: è un vero padre di famiglia. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di lavorare con lui".

Guardando al campo, il ds ha ribadito la filosofia del Siracusa:

"Noi affrontiamo ogni partita con lo stesso spirito, ovunque si giochi. È chiaro che il Benevento abbia un tasso tecnico superiore, ma noi abbiamo un’identità ben definita. Sarà una gara interessante. Turati ha portato idee importanti e ha dato un’anima alla squadra. Non ci siamo mai difesi, non abbiamo mai fatto barricate. È un allenatore giovane, ma con grandi prospettive".

Infine, un passaggio sul caso Trapani e sulle possibili ripercussioni in classifica:

"Noi li abbiamo battuti, quindi un’eventuale esclusione ci penalizzerebbe. Sarebbe un danno notevole, anche perché dovremmo affrontarli all’ultima giornata".