Ufficiale Carpi, ufficializzato l'ingresso di Gianluca Garzon nell'Area Tecnica

L'AC Carpi è lieta di ufficializzare l'ingresso in Società, nell'Area Tecnica, da parte di Gianluca Garzon.

Garzon, carpigiano classe 1970, vanta una lunga carriera nel calcio giovanile e professionistico. Gianluca ha dapprima trascorso sei stagioni (dal 2009/10 al 2015/16) nel settore giovanile del Carpi in cui, con il suo appassionato lavoro, è risultato determinante nella crescita e nella valorizzazione dei giovani talenti locali. Nelle stagioni successive, Garzon è passato al Mantova, Società nella quale è divenuto negli anni divenuto Vice Presidente, fino al 2023.