Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."

Dopo la sconfitta contro il Monopoli, il tecnico del Casarano Vito Di Bari ha commentato: "Per 72 minuti c'è stata solo una squadra, il Monopoli non ha mai tirato in porta ma l'episodio in questo momento ci sta condannando. Siamo un po' corti, anche oggi c'erano assenti ma non dobbiamo trovare alibi. Abbiamo dato tutto, dovevamo stare più volte sul 2-0 ma poi abbiamo perso 3-1: dispiace perché forse nei ragazzi c'è poca lucidità di capire il momento. Non ho rivisto l'episodio del rigore, la palla stava andando fuori ma il loro attaccante è stato bravo ed è arrivato il penalty.

Da questa situazione se ne esce con il lavoro, bisogna restare uniti e aiutare i giocatori. L'impegno c'è stato, fisicamente i risultati spostano tutti: facendo il 2-0 saremmo riusciti a gestire le energie. Il calcio è questo e in venti giorni può cambiare tutto: bisogna lavorare e credere in questo gruppo, eravamo lì per sognare in grande e ora siamo in difficoltà. Forse non siamo pronti per essere protagonisti assoluti, ma ora dobbiamo restare tranquilli.

Bisogna capire che questo è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più, ma adesso non mi interessa l'ambiente: punto a recuperare l'entusiasmo nel gruppo, c'è da essere uniti. Ai ragazzi non mi sento di dire nulla perché hanno dato tutto. Maiello è un giocatore importantissimo, se lo abbiamo voluto è perché sapevamo bene le sue capacità da leader: ci manca, stiamo cercando di recuperarlo.

Oggi mancava anche Celiento, un altro che avrebbe potuto darci una soluzione in più. Quando vinci prendi gli applausi e tanti commenti positivi, ora dobbiamo prendere i commenti negativi ma fa parte del lavoro. Devo inculcare serenità ai giocatori, veniamo da qualche sconfitta che fa preoccupare. Sono dispiaciuto perché ieri i tifosi sono venuti a incitarci e volevo regalare loro una vittoria: la partita si era anche messa bene. Chiedo a tutti di restare uniti perché è importante, l'ambiente è bello e mi dispiace non aver trovato il successo in questo derby a cui i supporters del Casarano tenevano tantissimo".