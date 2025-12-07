Casarano, Di Bari: "Gol da polli, ma prestazione buona. C'è troppa negatività"

Il Casarano spreca la vittoria nel finale e viene raggiunto dal Latina nel recupero. A fine partita, l’allenatore Vito Di Bari ha commentato così la prestazione dei suoi: “Nel primo tempo siamo partiti forte, abbiamo fatto di nuovo gol su schema d'angolo e abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare. Nella ripresa ci siamo abbassati e concesso il palleggio al Latina, ma non abbiamo concesso tiri”.

Amaro, invece, il giudizio sul gol subito:

“Abbiamo preso un gol da polli perché eravamo schierati e c’è stato un errore individuale di lettura. I ragazzi hanno combattuto… Ci prendiamo il punto con l’amaro in bocca. Ora ci attendono due partite importanti prima della fine del girone d’andata”.

Sull’episodio del rigore non concesso:

“A me è sembrato netto, l’arbitro ha sbagliato e mi dispiace che ci abbia messo dieci minuti per rivedere l’azione. Avevano annullato anche il gol, che era regolarissimo… ma non voglio fare polemiche”.

Il tecnico ha difeso la squadra dalle valutazioni troppo negative:

“Ci manca un po’ di cinismo sotto porta, forse abbiamo qualche problema mentale più che fisico… L’approccio iniziale ha alzato un po’ l’asticella delle aspettative, ma le prestazioni ci sono sempre state”.

Sul mercato:

“A gennaio andremo sul mercato perché dobbiamo allungare la rosa. Vedo una negatività che non mi spiego, anche perché oggi non abbiamo perso. Se l’obiettivo è stare con Salernitana, Benevento e Catania allora stiamo facendo male. Ma se l’obiettivo è la salvezza, allora stiamo andando molto bene”.