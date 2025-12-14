Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"

Il tecnico del Casarano Vito Di Bari ha presentato così in conferenza atsampa la sfida di domani contro il Crotone: “La classifica ora pesa. Le squadre hanno più paura di perdere, le partite sono più attente ed equilibrate. Nel nostro girone è tutto molto livellato: chi ha 25 punti come noi, altrove sarebbe quarto e staccato, qui invece basta poco per scendere. In questo contesto è fondamentale dare continuità, anche con un punto”.

Di Bari torna poi sul pareggio interno col Latina, arrivato in modo beffardo: “Per come è venuto, al 92’ e su un errore individuale, è normale avere amaro in bocca. Ma l’errore fa parte del calcio, non può diventare un alibi. Mi è piaciuto molto il primo tempo: ho rivisto il Casarano di sempre, con spirito e voglia di vincere. Nel secondo ci siamo un po’ abbassati, forse per paura o per la fatica di tirare sempre la carretta. Avevamo la partita in mano e resta il rammarico per due punti persi”.

Il tecnico sottolinea però il percorso di crescita: “Conosciamo i nostri limiti, ma stiamo costruendo qualcosa insieme alla società. Siamo un po’ corti di rosa e il mercato servirà, ma c’è unità totale con il presidente. Siamo una società giovane, io sono un allenatore giovane: serve tempo. Il gruppo è eccezionale, sta creando un forte senso di appartenenza. Oggi Casarano ha una credibilità importante e i tifosi devono esserne orgogliosi”.

Sulla sfida di Crotone: “È una società che c’entra poco con la Serie C, per storia e qualità. Sarà una partita difficile ma stimolante. Abbiamo avuto una settimana complicata tra infortuni e virus, ma non è un alibi. Andiamo lì per fare la nostra gara”.

Infine, una filosofia chiara: “La Serie C è durissima. A volte si vince con le idee, altre con cuore e fame. Serve serenità: preferisco un giocatore coraggioso che sbaglia a uno che si nasconde. Il calcio è fatto di errori, altrimenti finirebbero tutte 0-0”.