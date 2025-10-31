Casarano, Filograna Sergio: "Serve equilibrio nei momenti duri. E metterci la faccia"

Alla vigilia del derby contro il Monopoli, il presidente del Casarano, Antonio Filograna Sergio ha preso la parola in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club pugliese:

"Ho preferito essere qui oggi in conferenza stampa, perché quando qualcosa non gira nel verso giusto, è corretto metterci la faccia, la testa, le idee ed il dialogo soprattutto. Credo che nell'arco di un campionato ci possono essere vari momenti belli e brutti, ma bisogna avere sempre un sano equilibrio per affrontarli. Sono qui per dire che la società è vicina, anche dal punto di vista psicologico, perché insieme con il lavoro ed il sacrificio bisogna superare questi momenti.

Ad inizio campionato era difficile pensare di stare così in alto dopo 11 partite, ma se abbiamo raggiunto questa posizione, è merito di tutti i componenti della società. L'unione, la consapevolezza nei mezzi, la forza, la determinazione e lo spirito di appartenenza dovranno essere gli elementi che ci dovranno caratterizzare. Due partite non inficiano il percorso fatto fin qui in campionato. Domani, tutti insieme, vogliamo riprendere il nostro percorso!"