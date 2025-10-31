Gubbio, Murru: "Felice di questa nuova opportunità dopo un anno fermo"

Nicola Murru, colpo di mercato del Gubbio dal mercato degli svincolati, si è così presentato ai canali ufficiali del club:

"Sono stato un annetto fermo, la società mi ha dato quest'opportunità e sono molto contento. Mi alleno da una settimana con la squadra, tutti mi hanno accolto benissimo e non vedo l'ora di iniziare. Non sono comunque rimasto fermo in questi mesi, ovviamente migliorerò col tempo. Credo che la rosa sia forte, i ragazzi sono brave persone prima di tutto. Potremo toglierci delle belle soddisfazioni, aspetto i tifosi allo stadio già da questa domenica".