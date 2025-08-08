Ufficiale Casarano, in difesa arriva l'ex Trapani Daniele Celiento

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Daniele Celiento, difensore centrale classe 1994.

Celiento ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Napoli, squadra della sua città natale con la cui società è rimasto legato fino al 2017, pur andando in prestito in varie squadre, giocando sempre in Serie C: Pistoiese, Siena, Viterbese, e poi Pescara, Catanzaro, Bari, Cesena, Casertana e, infine, la scorsa stagione, Trapani, collezionando 28 presenze e 2 gol.

Il calciatore, nella sua lunga e prestigiosa carriera, distribuita nei tre gironi della C, Coppa Italia e play off di categoria, ha disputato in totale 332 gare (150 di esse solo nel girone C), segnando in totale 26 reti.