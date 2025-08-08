Ufficiale
Casarano, in difesa arriva l'ex Trapani Daniele Celiento
TUTTO mercato WEB
La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Daniele Celiento, difensore centrale classe 1994.
Celiento ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Napoli, squadra della sua città natale con la cui società è rimasto legato fino al 2017, pur andando in prestito in varie squadre, giocando sempre in Serie C: Pistoiese, Siena, Viterbese, e poi Pescara, Catanzaro, Bari, Cesena, Casertana e, infine, la scorsa stagione, Trapani, collezionando 28 presenze e 2 gol.
Il calciatore, nella sua lunga e prestigiosa carriera, distribuita nei tre gironi della C, Coppa Italia e play off di categoria, ha disputato in totale 332 gare (150 di esse solo nel girone C), segnando in totale 26 reti.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
Ora in radio
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile