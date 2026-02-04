Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"

Lunga conferenza stampa post calciomercato per il direttore sportivo della Casertana, Alessandro Degli Esposti. Ecco quanto evidenziato da SportCasertano:

“È giusto farsi anche un po’ di autocritica, qualche domanda sulle tempistiche di arrivo dei nuovi giocatori. Tutti vorremmo avere i nuovi acquisti al più presto possibile ma sappiamo che le tempistiche spesso non corrispondono alle volontà. Posso dire per quello che mi riguarda che siamo notevolmente migliorati rispetto alla rosa iniziale.

Con il presidente eravamo d’accordo nel prendere giocatori funzionali: Martino ad esempio, è un calciatore di grandissimo spessore, un lusso per la C. È stata un’opportunità di mercato grandissima e non ce la siamo fatta sfuggire. Girelli è un giocatore giovane ma già di esperienza. Viscardi viene da un club come il Benevento dove si è ritagliato il suo spazio e anche in precedenza ha messo nelle gambe già tante partite.

Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto in sei mesi perché il valore della squadra è cresciuto in maniera sensibile. Abbiamo capitalizzato con giocatori importanti come Galletta, Rocchi, Bentivegna e Pezzella. Abbiamo una base da cui ripartire nei prossimi anni, abbiamo idee ma voglio sottolineare che indubbiamente non è un momento facile. Ci sono dieci indisponibili tra infortuni e squalifiche e non è facile. Ma con la squadra al completo sono sicuro che continueremo a dire la nostra come sempre fatto fino a questo momento.

Analizzando i reparti riteniamo di avere un centrocampo completo con gestione, recupero, palleggio, qualità, quantità. Pochi possono permettersi una mediana come la nostra. Butic si è integrato bene, lo conosceva anche mister Coppitelli che lo ha allenato qualche anno fa. Sapevamo che non era in grande forma e sta recuperando ma è un calciatore che potrà darci una grande mano.

Se guardo il mio percorso personale sono molto ambizioso: come società ci siamo dati uno step superiore perché non abbiamo preso cinque calciatori a caso. Ma soprattutto abbiamo tenuto altrettanti in squadra che avevano tantissime richieste di mercato. Sono arrivate offerte da società che sono davanti a noi con risorse decisamente superiori. Abbiamo tenuto i Proia, Bentivegna, Rocchi e devo ringraziare il presidente per lo sforzo fatto.

Siamo perciò soddisfatti della caratura di squadra che abbiamo costruito. Per crescere bisogna essere equilibrati, sapere affrontare i momenti difficili, la squadra deve saper reggere la profondità della rosa e questo percorso di crescita sta proseguendo. Unico rammarico è che nell’ultimo periodo qualcuno pensava più a rispondere al telefono per il mercato e poi siamo stati frenati da una serie di infortuni senza precedenti.

L’attacco? Sicuramente ogni singolo calciatore deve dare di più, lo sappiamo e lo sanno anche loro”.