Ufficiale Casertana, arriva Viscardi dal Benevento in prestito. La nota del club

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Angelo Viscardi che arriva dal Benevento Calcio a titolo temporaneo.

Difensore classe 2004, arriva in rossoblù dopo essere maturato nelle fila dei sanniti: dopo la trafila nelle giovanili approda in prestito alla Sambenedettese in D (33 presenze) per poi tornare a Benevento ed indossare la maglia giallorossa nelle ultime tre stagioni.

“Sono contento di arrivare a Caserta ed ho tanta voglia di mettermi in mostra. Sono pronto e carico. Ritrovo un mio ex compagno come Oukhadda al quale ho parlato con entusiasmo del gruppo che traspare all’esterno e che non vedo l’ora di conoscere”.