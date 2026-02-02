Ufficiale
Casertana, arriva Viscardi dal Benevento in prestito. La nota del club
TUTTO mercato WEB
La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Angelo Viscardi che arriva dal Benevento Calcio a titolo temporaneo.
Difensore classe 2004, arriva in rossoblù dopo essere maturato nelle fila dei sanniti: dopo la trafila nelle giovanili approda in prestito alla Sambenedettese in D (33 presenze) per poi tornare a Benevento ed indossare la maglia giallorossa nelle ultime tre stagioni.
“Sono contento di arrivare a Caserta ed ho tanta voglia di mettermi in mostra. Sono pronto e carico. Ritrovo un mio ex compagno come Oukhadda al quale ho parlato con entusiasmo del gruppo che traspare all’esterno e che non vedo l’ora di conoscere”.
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile