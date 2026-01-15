Ufficiale Casertana, è addio con Capasso. Il fantasista risolve il proprio contratto

Dopo appena due presenze in questa stagione per il centrocampista offensivo Ciro Capasso è arrivato il momento di salutare quella Casertana dove era arrivato nella passata stagione quando erano state 14 le sue presenze. Questo il comunicato del club campano in merito:

"La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il calciatore Ciro Capasso. A Ciro va il ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno e mezzo trascorso insieme e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali e personali".