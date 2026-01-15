Ufficiale
Casertana, è addio con Capasso. Il fantasista risolve il proprio contratto
Dopo appena due presenze in questa stagione per il centrocampista offensivo Ciro Capasso è arrivato il momento di salutare quella Casertana dove era arrivato nella passata stagione quando erano state 14 le sue presenze. Questo il comunicato del club campano in merito:
"La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il calciatore Ciro Capasso. A Ciro va il ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno e mezzo trascorso insieme e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali e personali".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
