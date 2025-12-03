Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Chierichetti fa sognare l'Alcione Milano

E’ andata in archivio la 16^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Triestina-Pro Patria 2-1

Lumezzane-Novara 1-1

Renate-Arzignano Valchiampo 1-2

Ospitaletto-Virtus Verona 1-1

Pergolettese-Albinoleffe 0-0

Alcione-Trento 2-0

Inter U23-Pro Vercelli 1-1

Vicenza-Lecco 1-0

Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0

Cittadella-Union Brescia 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Sibi (Virtus Verona): da molti anni i veneti non si ritrovavano così in basso in classifica e certo subire il gol del pareggio al 90' in uno scontro diretto delicatissimo come quello con l'Ospitaletto rischia di incidere soprattutto dal punto di vista psicologico. Il portiere è una delle poche note positive, visto che si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Autorevole.

Cuomo (Vicenza): ancora una volta si dimostra un calciatore affidabilissimo, al quale mister Gallo non rinuncia mai. Vince tutti i duelli individuali e riesce a eludere il pressing degli avversari con personalità e ottima tecnica individuale. Promosso.

Ferri (Giana Erminio): non bella la partita contro le Dolomiti Bellunesi. 0-0 che rispecchia quanto visto nell'arco dei 90 minuti e che ci consente di esprimere un giudizio molto positivo sulle difese. Premiamo lui per aver contenuto benissimo due calciatori validi come Clemenza e Marconi.

Chierichetti (Alcione Milano): compimenti alla formazione di Cusatis che, spendendo il giusto e con uno scarno seguito di pubblico, sta diventando una piacevole realtà del calcio professionistico. Ci pensa lui, con un bellissimo tiro a volo, a piegare la resistenza del Trento. Gesto tecnico davvero di grande qualità.

Padalino (Pergolettese): contro l'Albinoleffe era importantissimo fare punti per ricominciare a muovere la classifica dopo un periodo di appannamento. Lo 0-0 finale non fa fare i salti di gioia ai 404 tifosi presenti, ma il clean sheet restituisce un minimo di autostima al reparto difensivo. Lui è stato il migliore.

Toniolo (Arzignano): impiega 120 secondi per portare in vantaggio la sua squadra con un tiro dalla distanza che beffa Nobile indirizzando da subito la gara sui binari giusti. Spinge tantissimo sulla corsia di competenza e si fa trovare pronto anche quando c'è da abbassarsi per custodire la preziosa vittoria.

Alessio (Vicenza): la mossa a sorpresa di mister Gallo. A tratti mezzala, a tratti trequartista con il compito di raddoppiare le marcature su Zanellato e orchestrare le ripartenze favorendo le sovrapposizioni degli esterni. Prova di grande intelligenza tattica.

D'Alessio (Cittadella): pochi mesi fa i granata veneti e il Brescia si affrontavano in serie B e quello 0-1 al Tombolato fu decisivo in ottica retrocessione diretta. Anche per questo c'era voglia di rivalsa e, per poco, il "Citta" non ha portato a casa il successo. Resta comunque l'ottima prestazione da parte di un giovane interessantissimo, a tratti straripante, prezioso sull'out di destra e per due volte vicino al gol.

Jonsson (Triestina): leggendo la classifica si fa fatica a parlare di vittoria della svolta, tuttavia perdere con la Pro Patria avrebbe rappresentato il colpo di grazia definitivo per un gruppo che sta gettando il cuore oltre l'ostacolo al netto di una penalizzazione pesantissima. Vertainen è stato devastante con un gol e un assist, ma inseriamo lui nella nostra top 11 perchè ha ricoperto tanti ruoli nella stessa partita garantendo un rendimento elevato.

Vido (Brescia): a cospetto di un Vicenza così forte c'è poco da fare, ma forse le Rondinelle avrebbero avuto qualche punto in più se il bomber fosse stato sempre a disposizione. A Cittadella ennesima conferma di quanto sia determinante: girata da centravanti vero al 90' e pareggio che permette ai lombardi di ritornare al secondo posto.

Stuckler (Vicenza): il gol della vittoria nello scontro al vertice con il Lecco consente di archiviare quasi con un girone d'anticipo il discorso promozione diretta. Va vicino alla doppietta in diverse occasioni, mette in difficoltà i centrali avversari grazie alla capacità di proteggere bene il pallone. Mai banale, un combattente.

Fabio Gallo (Vicenza): qualcuno potrà dire che siamo "ripetitivi", ma come si fa a non premiare ancora una volta un allenatore che sta stracciando il campionato e che imbriglia tatticamente l'ottimo Lecco di Valente con una serie di novità tattiche? Le azzecca tutte.