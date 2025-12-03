Palladino ha ridato serenità all'Atalanta: ora la risalita nerazzurra è possibile

Se c’è una parola chiave che contraddistingue questa Atalanta è sicuramente una: serenità. La Dea al giorno d’oggi è come una brioche calda al mattino quando ci si sveglia prima di andare a lavorare, il sole che si fa spazio tra le nuvole, un genitore che ti guida sulla retta via quando tutto sembra avvolto dalla nebbia, oppure quell'ago e filo di un sarto che intervengono quando si crea uno strappo.

Raffaele Palladino, in fondo, è come un sarto al quale la famiglia Percassi ha affidato un vestito nerazzurro (alias Atalanta) in cui c’erano molti strappi, causati da tutta una serie di fattori. Per una veste così prestigiosa, e per farla tornare al suo splendore, a mister Palladino basta capire il precedente design, aggiungendoci ovviamente qualche tocco personale: risistemare gli allineamenti classici, ma con delicatezza, armonia e consapevolezza che tutto può tornare come prima, oltre all'entusiasmo di rimettere in sesto tale prestigio.

L’Atalanta di Palladino è tutto questo, e non si tratta principalmente di risultati. Certo, il secondo tempo di Napoli, la partita straordinaria contro il Francoforte e la gara ben studiata con la Fiorentina hanno dato una bella spinta. Tuttavia, ciò che fa percepire qualcosa di nuovo nell'aria sta nei dettagli: i sorrisi dei compagni, l’individualismo che ha lasciato spazio al collettivo, il coraggio nell'affrontare l’avversario, la concretezza in quei dettagli che prima si faticava a eseguire, il sostegno continuo, ma soprattutto l’entusiasmo che permette di risollevarsi nei momenti difficili a patto di lavorare con umiltà e dedizione.

Una squadra che si rispecchia nel proprio gioco, esprimendo un calcio semplice ed efficace, dove ora le certezze non sono solo appunti della critica. C’è ancora molto lavoro da fare, al quale occorrerà aggiungere qualche filotto per tornare in corsa per l'Europa, ma una cosa è certa: Raffaele Palladino ha toccato i punti giusti per riprendere quel filo conduttore che ha sempre contraddistinto l’Atalanta, e ora la risalita è cominciata.