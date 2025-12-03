Napoli, gli obiettivi di Coppa: le risposte dalle seconde linee e il filo verso la Juventus

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi alle 18:00 al Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti delle tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, compreso il colpo esterno all’Olimpico contro la Roma. Una spinta ulteriore in vista del big match contro la Juventus, ma prima c’è un turno da superare che Conte non intende sottovalutare.

La gestione delle energie, però, è una necessità non più rimandabile. Gli impegni ravvicinati e le numerose assenze costringono il tecnico azzurro a un ampio turnover, con spazio alle seconde linee e ai giovani del vivaio. In difesa l'unico ricambio, in virtù della squalifica di Marianucci, è Juan Jesus, che ha sempre risposto presente. In mezzo al campo si candidano per una maglia da titolare Elmas e Vergara. Il classe 2003, prodotto del settore giovanile, ha raccolto soltanto due minuti in Serie A e due in Champions, ma Conte lo considera una risorsa preziosa in un momento in cui McTominay e Lobotka sono ormai spremuti dagli impegni consecutivi e dagli stop di Anguissa, De Bruyne e Gilmour.

Rotazioni anche in attacco: toccherà a Lorenzo Lucca guidare il reparto offensivo, con Politano pronto a tornare titolare dopo tre panchine di fila e il giovane Ambrosino - 22 anni, due presenze e 31 minuti in campionato - che attende l’occasione per mettersi in mostra. Un Napoli in piena emergenza numerica, ma carico e determinato. Conte chiede risposte dalle seconde linee: battere il Cagliari significherebbe proseguire il percorso di crescita e mantenere alta la temperatura dell’entusiasmo in vista della Juventus.