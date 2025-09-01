Ufficiale Crotone, doppio innesto dal Benevento: arrivano Berra e Perlingieri

Doppio innesto per il Crotone che rinforza la propria difesa con l’arrivo dell’esperto Berra e l’attacco con il giovane Perlingieri entrambi dal Benevento. Il primo arriva a titolo definitivo, mentre il secondo in prestito. Questi i due comunicati ufficiali:

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra.

Il difensore, nato ad Udine il 5 febbraio 1995, si è legato al club pitagorico con un contratto biennale e porta esperienza ed affidabilità al reparto arretrato con ben 119 gare disputate in Serie B e 154 in Serie C.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo".

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Perlingieri.

Classe 2005, vent’anni da compiere il prossimo 14 novembre, il neo attaccante pitagorico si è messo in mostra nello scorso campionato con la maglia giallorossa tanto da guadagnarsi l’attenzione di diversi club, anche nella massima serie, e la chiamata con la Nazionale Under 20.

Percorso inverso invece per Raffaele Cantisani, classe 2004, e Marco Tumminello (94 presenze e 37 reti con i pitagorici) classe 1998, che lasciano i rossoblù a titolo definitivo.

La società dà il benvenuto a Mario e ringrazia Raffaele e Marco per l’impegno profuso in rossoblù augurandogli un in bocca al lupo per la nuova avventura".