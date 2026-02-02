Ufficiale
Benevento, Perlingieri rientra dal prestito dal Crotone e va al Cosenza
Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Mario Perlingieri, rientrato dal prestito al Crotone FC, si trasferisce a titolo temporaneo al Cosenza Calcio.
La Società augura a Mario un proficuo prosieguo di stagione.
