Cernigoi torna in Italia dopo l'avventura al Cluj? Testa a testa fra Trento e Virtus Verona
Potrebbe presto tornare in Italia l'attaccante Iacopo Cernigoi dopo la breve parentesi in Romania con il Cluj. Secondo quanto raccolto da TMW sono tanti i club interessati all'attaccante, con Trento e Virtus Verona pronte a darsi battaglia per la punta classe '95, che a settembre aveva lasciato l'Italia evitando per poco il disastro Rimini.
