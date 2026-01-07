TMW Virtus Verona, si tenta lo scatto per Cernigoi. In difesa sondaggio su Fantoni del Vicenza

Che la Virtus Verona non sia partita quest'anno con il piede giusto è ormai cosa nota, dopo le 20 giornate trascorse la classifica - nel Girone A di Serie C - parla di diciassettesimo posto a quota 18 punti, -4 dalla zona salvezza; situazione, questa, che implica innesti di mercato un po' in svariate zone del campo, per tentare di raddrizzare quanto fatto finora.

Come già avevamo anticipato ieri, per il reparto avanzato il nome principe è quello di Iacopo Cernigoi, per il quale il club avrebbe tentato l'accelerata con l'idea di superare la concorrenza del Trento, mentre per la difesa si guarda in casa della capolista Vicenza: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si tratta infatti per Nicholas Fantoni, che potrebbe sostenere prima una sorta di periodo di prova con il club virtussino e poi veder concretizzare il passaggio. Che non rientri nei piane del Lane è cosa nota, queste erano state le parole del Direttore Sportivo biancorosso Giorgio Zamuner: "Adesso però vorremmo mandare a giocare Fantoni e Cester perché sono bravi e seri".

Non resta quindi che attendere gli eventuali sviluppi di suddette situazioni, che potrebbero anche sbloccarsi a breve considerando le urgenze di classifica della compagine del presidente e allenatore Gigi Fresco.