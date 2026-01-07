Virtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto
Che la Virtus Verona non sia partita quest'anno con il piede giusto è ormai cosa nota, dopo le 20 giornate trascorse la classifica - nel Girone A di Serie C - parla di diciassettesimo posto a quota 18 punti, -4 dalla zona salvezza; situazione, questa, che implica innesti di mercato un po' in svariate zone del campo, per tentare di raddrizzare quanto fatto finora.
Come già avevamo anticipato ieri, per il reparto avanzato il nome principe è quello di Iacopo Cernigoi per il quale sembrava profilarsi una sfida contro il Trento. Sfida che i rossoblù sembrano aver vinto visto che nelle ultime ore, come raccolto dalla nostra redazione, il club e il giocatore sarebbero in contatto per trovare l’accordo sulla durata del contratto. L’attaccante dunque si avvicina sempre più a vestire la maglia della formazione di Fresco.