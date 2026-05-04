Cittadella, Iori: "Era la peggior partita da giocare. Mi porto a casa il passaggio del turno"

Dopo il pareggio contro l'Arzignano, che comunque è valso il passaggio del turno nei playoff, il tecnico del Cittadella Manuel Iori ha commentato: "A fine primo tempo dovevamo essere sul 3-0, poi nella ripresa abbiamo subito colpito anche un palo con Castelli. Se non chiudi le partite, succede questo: subentrano tante cose, degli spettri. Non eravamo più intensi nelle uscite. L'Arzignano non aveva più niente da perdere, si è buttato all'arma bianca e ha avuto le sue occasioni. Ci importava tanto passare il turno, ma ce la siamo complicata.

Abbiamo dovuto levare i due centrali e Barberis per i crampi, mentre Amatucci ha avuto un fastidio al flessore e dovremo valutarlo con calma.. I primi dieci minuti del primo tempo sono stati un po' mosci in quanto a palleggio: in queste partite non si può pensare a gestire, bisogna giocarsela fino in fondo. Quando soffriamo, il nostro portiere deve fare i miracoli: Maniero ci ha tenuto in partita con due o tre interventi, per come si era messa potevamo anche perderla. Mi porto a casa il passaggio del turno.

Questa era forse la peggior partita da giocare: abbiamo fatto bene per 55 minuti, poi basta. Il piano gara consisteva nell'essere molto verticali: nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e siamo stati pericolosi. Non farò vedere nulla ai miei ragazzi, guardare quello che è successo oggi non ha senso: dovremo concentrarci sul prossimo appuntamento, domani recupereremo energie e poi ci rimetteremo dentro in vista del match successivo".