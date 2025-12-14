Roma, per la trequarti spuntano i nomi Gudmundsson e Raspadori, ma soltanto in prestito

Chi lo avrebbe immaginato solo qualche tempo fa: Paulo Dybala costretto a inseguire la Roma, e non il contrario. L’argentino sta vivendo una fase inedita della sua carriera, relegato spesso alle retrovie e contro il Como, riferisce quest'oggi La Gazzetta dello Sport, rischia la quarta panchina consecutiva, dopo quelle accumulate tra campionato ed Europa League, una situazione tutt’altro che abituale per un giocatore abituato a essere il centro del progetto tecnico.

Gian Piero Gasperini non fa sconti a nessuno: gioca chi è più pronto e funzionale al momento. Tra acciacchi fisici, influenze e una concorrenza sempre più folta, la Joya è diventata un’alternativa sia sulla trequarti sia al centro dell’attacco. Pellegrini, El Shaarawy, Soulé, Baldanzi e Ferguson hanno trovato maggiore spazio, e con il rientro di Bailey e la convocazione imminente di Dovbyk la lotta per una maglia da titolare si fa ancora più serrata.

Questo scenario alimenta interrogativi sul futuro di Dybala a Roma. A gennaio non si muoverà, anche per motivi familiari, ma a fine stagione l’addio appare probabile, visto che il rinnovo non è una priorità del club. Parallelamente, la società lavora per rinforzare l’attacco secondo le idee di Gasperini: il sogno resta Joshua Zirkzee, mentre a sinistra piace Gudmundsson. Il piano, però, prevede di averlo solo in prestito a gennaio: non sarebbe quindi un acquisto a titolo definitivo, come del resto non lo sarebbe nemmeno Giacomo Raspadori, l’altro jolly dell’Atletico Madrid attentamente monitorato nelle ultime settimane.