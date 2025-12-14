Serie C, continua la 18ª giornata: occhi puntati su Triestina-Albinoleffe e Benevento-Giugliano

La 18ª giornata di Serie C entra nel vivo con un programma domenicale ricchissimo, distribuito su tutti e tre i gironi, tra incroci di alta classifica, derby sentiti e partite pesanti in chiave salvezza. Nel Girone A occhi puntati su Inter U23–Giana Erminio, con i nerazzurri chiamati a confermarsi nelle zone alte contro una squadra sempre ostica. Sfida interessante anche Cittadella–Novara, con i padroni di casa a caccia di continuità per restare agganciati al treno promozione. Grande attesa a Belluno per Dolomiti Bellunesi–Union Brescia, match che può dire molto sulle ambizioni delle due squadre. Il Vicenza, capolista, farà visita alla Pergolettese, mentre in serata riflettori su Triestina–Albinoleffe, con gli alabardati chiamati a reagire nonostante la pesante penalizzazione.

Nel Girone B in programma partite cruciali per la zona playoff. Pontedera–Sambenedettese e Ternana–Bra valgono punti pesanti in chiave classifica, mentre Guidonia Montecelio–Ascoli mette di fronte una delle sorprese del campionato a una formazione costruita per stare in alto. L’obiettivo per tutte è accorciare sulle prime posizioni, in un girone che resta apertissimo.

Anche il Girone C promette spettacolo. Si parte con Atalanta U23–Sorrento, match tra due squadre giovani e aggressive. Spicca poi Potenza–Catania, con i rossazzurri che vogliono difendere la vetta. Grande interesse anche per Benevento–Giugliano, derby campano dal peso specifico elevato, e per Casertana–Latina, sfida delicata nella zona centrale della classifica. In serata, Team Altamura–Audace Cerignola chiude un programma che potrebbe ridisegnare gli equilibri del girone.

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Alcione Milano-Virtus Verona 0-1

71' Pagliuca

Renate-Trento 1-1

10' Rossi (R), 17' Capone (T)

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio

Ore 14:30 - Cittadella-Novara

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia

Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 43, Lecco 34*, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Pro Vercelli 24, Trento 24*, Giana Erminio 23, Renate 22*, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 21*, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17*, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -5

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Sabato 13 dicembre

Forlì-Carpi 4-2

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)

Domenica 14 dicembre

Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese

Ore 14:30 - Ternana-Bra

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Arezzo-Pineto

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25*, Pineto 24, Forlì 24*, Campobasso 22*, Pianese 22*, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Ternana 19, Gubbio 19*, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 1*

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento

Ore 14:30 - Potenza-Catania

Ore 17:30 - Benevento-Giugliano

Ore 17:30 - Casertana-Latina

Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Potenza 24, Crotone 24, Trapani 23*, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 18*, Sorrento 17, Giugliano 15, Siracusa 15*, Latina 15, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva