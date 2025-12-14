Serie B, continua la 16ª giornata: due sfide di cartello in programma oggi
La 16ª giornata di Serie B si avvia alla conclusione con due sfide in programma domenica 14 dicembre, entrambe importanti per gli equilibri della classifica, tra lotta salvezza e corsa alle prime posizioni. Al Dei Marmi va in scena uno scontro diretto delicato nella parte bassa della graduatoria. La Carrarese cerca punti preziosi per allontanarsi dalle zone più calde, mentre la Virtus Entella vuole dare continuità ai risultati per risalire ulteriormente. Una partita che promette equilibrio e tensione, con il risultato destinato a pesare molto sul morale delle due squadre.
Riflettori puntati sull’Adriatico, dove il Pescara ospita il Frosinone capolista. Gli abruzzesi, in difficoltà di classifica, cercano una scossa davanti al proprio pubblico, mentre i ciociari vogliono difendere il primato e confermare il loro ottimo momento. Un incrocio dal pronostico aperto, in cui motivazioni e qualità potrebbero fare la differenza.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Cesena-Mantova 1-2 - In corso
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C)
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
