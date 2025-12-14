Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Audace Cerignola, il tecnico Maiuri: "Vogliamo dare continuità ai 5 risultati utili consecutivi"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Niccolò Righi
Oggi alle 11:04Serie C
Niccolò Righi

Questa sera va in scena il derby pugliese contro il Team Altamura, valido per la penultima giornata del girone d'andata, e il tecnico dell'Audace Cerignola, mister Vincenzo Maiuri, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da TuttoC.

Mister, come è stata la settimana di preparazione in vista di questa partita?
"È stata una settimana trascorsa nel modo giusto, con tanta voglia di preparare la partita come va giocata. I giocatori, come sempre del resto, hanno avuto un atteggiamento positivo. Ci siamo preparati al meglio per affrontare una gara difficile: l'Altamura viene da una vittoria importante in trasferta contro il Giugliano e sarà gasato. Dal canto nostro, vogliamo assolutamente dare continuità ai cinque risultati utili consecutivi, perché certificano la forza di questo gruppo. Prevedo una partita molto combattuta, su ritmi altissimi: due squadre che vogliono vincere. L'equilibrio mentale sarà fondamentale. Voler vincere non significa rompere gli equilibri o esporsi troppo, ma giocare con le nostre armi: qualità e intensità. È chiaro che abbiamo anche qualche difetto da migliorare, soprattutto negli ultimi venti metri, dove le scelte tecniche e di pensiero a volte ci penalizzano. La squadra ha fatto passi avanti notevoli in molti aspetti, ma ora mi aspetto di migliorare ulteriormente nelle decisioni finali. Prendo ad esempio la partita contro la Casertana: siamo arrivati con frequenza in zona porta, ma spesso abbiamo scelto la giocata sbagliata o la più difficile. Stiamo lavorando per inquadrare meglio queste situazioni. Domenica abbiamo pagato un episodio che ci è costato due punti importanti".

L'Audace ha raccolto 10 punti in casa e 13 in trasferta. Come spiega questa differenza?
"Non si spiega niente di particolare, perché noi siamo una squadra che non fa differenza tra casa e fuori. Non cambiamo atteggiamento: entriamo in campo per portare a casa la partita sia davanti al nostro pubblico che in trasferta. È una casualità”.

Martinelli squalificato, come gestirete questa assenza importante? Avete già un'idea chiara della formazione?
"Martinelli è l'unico non disponibile per squalifica. Poi dobbiamo valutare qualche recupero in extremis: vedremo tra stasera e domani, ci sono ancora 24 ore per provare a recuperare qualcuno".

La classifica è molto corta: cinque squadre racchiuse in due punti. L'Audace ha le carte in regola per arrivare al sesto posto? Ogni vittoria può fare la differenza.
"Parto dalla realtà dei fatti: ora siamo al decimo posto, quindi mantenere il decimo e raggiungere il nono sarebbe già positivo. Arrivare direttamente al sesto, visto lo scarso distacco di punti, ci farebbe enormemente piacere, ma dobbiamo lavorare con grandissima umiltà, partita dopo partita. Questa gara può proiettarci verso qualcosa di buono. Sono convinto che la squadra farà una grandissima prestazione e darà soddisfazione ai tanti tifosi che verranno a sostenerci in trasferta. Dobbiamo essere all'altezza della loro passione e dei sacrifici che fanno per seguirci: benzina, autostrada, panino... Non è scontato. Sono sicuro che lo saremo".

Quanto è importante la partita di domani contro l'Altamura per consolidare il momento positivo?
"È importante, come tutte le partite. Deve certificare e consolidare il nostro momento positivo. Sono certo che faremo una grossa prestazione, ma le grandi prestazioni sono figlie di grandi attenzioni ai dettagli: sul particolare, sul rimpallo. Vedo molto questa partita sul piano degli episodi e noi lì dovremo essere bravi se vogliamo portarla a casa".

