Serie B, Carrarese-Virtus Entella: sfida salvezza al 'Dei Marmi'

Questo pomeriggio il 'Dei Marmi' ospiterà una sfida che si preannuncia fondamentale per la lotta salvezza tra Carrarese e Virtus Entella. I gialloazzurri non vincono dal 25 ottobre, quando hanno avuto la meglio del Venezia: da quel momento, quattro sconfitte intervallate da due pareggi.

Gli ospiti sono reduci invece da due battute d'arresto in serie, che hanno interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi.

Questa sarà la diciassettesima sfida tra le due squadre, la prima in assoluto in Serie B. Negli incontri precedenti, il bilancio è favorevole alla Virtus Entella, che ha vinto nove volte contro le cinque vittorie della Carrarese.

COME CI ARRIVA LA CARRARESE - Il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha scelto di confermare l’ossatura della squadra che ha affrontato la Sampdoria la settimana scorsa. In porta ci sarà Bleve, mentre la difesa dovrebbe vedere il capitano Imperiale al centro-sinistra, con Illanes e Oliana a completare il terzetto.

Se Calabrese dovesse partire titolare, Illanes si sposterebbe al centro, con Oliana a destra. A centrocampo, Zanon e Cicconi agiranno sugli esterni, con Hasa, Zuelli e Schiavi a formare la mediana.

In attacco, Abiuso, protagonista con la doppietta a Marassi, partirà sicuramente dal primo minuto, ma il ballottaggio con Sekulov per una maglia da titolare è ancora aperto.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La Virtus Entella si prepara ad affrontare la Carrarese con una formazione rimaneggiata. Il tecnico Andrea Chiappella spera nel recupero di Tiritiello, ma anche di Fumagalli e Franzoni, due giocatori importanti che potrebbero tornare a disposizione almeno per la panchina.

La difesa dovrebbe essere formata da Marconi, Tiritiello (se recuperato) e Portanova, con Moretti pronto a subentrare nel caso in cui Tiritiello non ce la facesse. A centrocampo, la formazione potrebbe vedere confermati Bariti e Di Mario sugli esterni, con Karic e Dalla Vecchia a completare la mediana.

Sulla trequarti, invece, il ballottaggio è ancora aperto, con Chiappella che scioglierà le riserve solo all’ultimo momento. In attacco, DeBenedetti e Guiu dovrebbero agire a supporto di Russo.