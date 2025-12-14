Noslin, il gol lo toglie definitivamente dal mercato? Sarri aveva già chiarito la sua idea

La Lazio ieri al Tardini ha compiuto una vera e propria impresa. Sotto di due uomini, con il Parma tutto proiettato in avanti alla ricerca della rete da tre punti, la squadra biancoceleste ha trovato l'azione vincente dello 0-1 grazie al secondo gol in questo campionato di Tijjani Noslin. Su una palla in verticale di Cataldi apparentemente troppo lunga, il calciatore olandese ha preso il tempo a Valenti e poi ha battuto Corvi. Un gol pesantissimo che riporta la Lazio all'ottavo posto in classifica. "Per me questo anno è molto difficile, sono entrato poche volte e avere minuti è sempre importante", ha dichiarato il calciatore al termine del match.

Già, perché Noslin fino a questo momento non è mai partito dal primo minuto. Sempre subentrato a partita in corso, l'attaccante olandese che già aveva timbrato il cartellino contro il Lecce viene sistematicamente inserito da Maurizio Sarri solo nei minuti finali. "È un giocatore che sto conoscendo completamente solo ora, sia per caratteristiche che per situazioni in cui può fare bene. Questa era una delle sue partite, ci sta dando una grossa mano, è cresciuto tantissimo. In certe condizioni lui è un centravanti straordinario, ma in certe situazioni, come la partita del secondo tempo. Magari per come era il primo tempo avrebbe sofferto", ha detto il tecnico biancoceleste che ha quindi difeso la bontà della sua scelta. La decisione di gettarlo nella mischia solo nel finale, col Parma tutto riversato in avanti alla ricerca dell'1-0.

Non il massimo per Noslin, che non a caso attraverso il suo entourage nelle scorse settimane aveva cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova opportunità. Una pista concreta portava e potrebbe ancora portare al Torino, dal suo ex allenatore Marco Baroni. Si discute di uno scambio che comprenderebbe anche il centrocampista serbo Ivan Ilic, un doppio prestito senza esborsi economici su cui però lo stesso allenatore della Lazio, già dopo la sfida di Coppa Italia vinta contro il Milan, si era espresso così: "Non penso a una sua cessione, non ne abbiamo parlato. Ho la sensazione che ci può dare una mano e lo sto facendo entrare". Sarri ci aveva visto lungo...