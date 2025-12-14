Serie B, Pescara-Frosinone: ciociari a caccia di un successo per superare il Monza

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 17

I risultati di ieri non hanno favorito molto il Pescara, chiamato oggi pomeriggio a vincere in casa per avvicinarsi alla zona salvezza e colmare il gap con le dirette concorrenti. Il fatto che il Frosinone, a causa della sconfitta del Monza, possa ritrovarsi da solo in vetta alla classifica non aiuta i biancazzurri, "costretti" ad affrontare un avversario carico a mille e che gioca davvero un gran calcio. Arbitra il signor Tremolada di Monza

COME ARRIVA IL PESCARA

Mister Giorgio Gorgone ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per la gara di oggi contro il Frosinone per il suo Pescara. Fuori, come noto, gli infortunati Oliveri, Merola, Pellacani, Giannini e Tsadjout, oltre a Olzer squalificato dopo il rosso ricevuto a Bari. Una vera e propria emergenza soprattutto nel reparto offensivo. Le certezze sono in difesa, con Letizia (blindato dal club nonostante il sondaggio di alcuni club di C, su tutti la Salernitana) e Brosco che proveranno a far valere la propria esperienza contro i big in maglia gialloblu. In mediana importantissimo il ruolo di Valzania, chiamato a garantire un valido contributo alla retroguardia pur senza disdegnare qualche sortita in avanti. Attacco sulle spalle di Di Nardo, tra i convocati spicca la presenza di Davide Faraoni.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Non convocati Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev, Ndow, Barcella, Selvini e Gori. Mister Alvini non ha motivo di stravolgere una formazione che sta facendo molto bene e che, a inizio settimana, ha battuto nettamente la Juve Stabia. In avanti Kvernadze Ghedjemis sono sicuri di un posto, con Raimondo in vantaggio su Zilli nel consueto ballottaggio. Koustoupias, Chichella e Calo sono imprescindibili a centrocampo e stanno disputando un campionato di altissimo livello. In difesa recupero lampo per Bracaglia.