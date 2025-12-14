8 anni fa il Milan, ieri la Lazio: il doppione storico di Romagnoli, talismano del 9 contro 11

Ci sono vittorie che vanno oltre il semplice risultato e diventano simboliche. Il successo della Lazio al Tardini, arrivato nonostante una doppia espulsione e una lunga fase in inferiorità numerica, richiama alla mente uno dei precedenti più emblematici della Serie A recente: Bologna-Milan 0-1 dell’8 febbraio 2017. In quella occasione i rossoneri si imposero giocando in nove contro undici per molti minuti, mostrando una solidità mentale e tattica fuori dal comune.

Allora furono Kucka e Paletta a essere espulsi dall’arbitro Doveri, lasciando il Diavolo in enorme difficoltà. Una gara di sofferenza pura, difesa bassa e concentrazione massima, risolta solo nel finale grazie al gol di Pasalic al minuto 89, su assist di Deulofeu. Tra i protagonisti di quella sera - strano, ma vero - c’era anche Alessio Romagnoli, titolare e punto di riferimento difensivo di una squadra capace di resistere a ogni assalto del Bologna fino all’episodio decisivo.

A Parma, ieri sera e quindi otto anni dopo, lo scenario si è ripetuto con interpreti diversi. Questa volta l’arbitro Marchetti ha estratto il rosso per Zaccagni e Basic, costringendo la Lazio a stringere i denti. I biancocelesti, però, non si sono disuniti e al 78' hanno trovato la rete della vittoria firmata dal neo-entrato Noslin. E chi c'era in difesa? Lo stesso Romagnoli, divenuto evidentemente un talismano quando la propria formazione finisce in doppia inferiorità numerica. Ne sapevano qualcosa i tifosi rossoneri, e adesso pure quelli laziali.