Buksa: "All'Udinese non manca niente. Zaniolo? È molto forte e ha carattere"

Adam Buksa, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Eleven Sports direttamente dal ritiro della Polonia e ha voluto elogiare un suo compagno, Nicolò Zaniolo, che qui in Italia ha sempre fatto molto discutere: "È un giocatore molto forte, come ha detto aveva bisogno di un posto così per giocare con regolarità. L’Udinese gli ha dato una mano e lui sta ripagando il club con gol e prestazioni. È un calciatore di carattere, ho un buon rapporto con lui. E Runjaic sa guidare questo tipo di giocatori".

Successivamente si è dilungato anche sul mondo Udinese, di cui è rimasto davvero contento: "Non ero ancora stato in un club organizzato in modo così professionale. I servizi per i giocatori sono al top. Qui non manca niente. Runjaic è stato determinante nel mio trasferimento. Gli allenamenti sono intensi, c’è qualità. A riguardo l’Udinese è la seconda formazione più forte con cui ho giocato dopo il Lens".

Infine ha voluto approfondire l'aspetto legato all'eredità lasciata da Lorenzo Lucca, attaccante di cui ha ereditato il posto a Udine, svelando un retroscena: "Avrei già dovuto sostituirlo a Pisa, in Serie B".