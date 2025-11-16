Ferrari: "Il lavoro fatto era mirato a vincere un trofeo. Serie B? Dobbiamo essere preoccupati"

Alessandro Ferrari non usa mezzi termini per descrivere quella che è la situazione della Fiorentina. Il direttore generale del club viola si è soffermato nell'intervista all'edizione locale de La Repubblica sulle premesse a inizio stagione, diverse dalla realtà di oggi: "Abbiamo fatto un mercato importante e abbiamo preso un allenatore di prestigio come Pioli, ma probabilmente abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta. Forse era meglio fare un passettino alla volta e dire 'vediamo dove possiamo arrivare'. Invece dopo i primi due pareggi la situazione è precipitata e oggi dobbiamo resettare tutto, trasmettendo fiducia e positività ai giocatori e, se possibile, riportando un po’ di entusiasmo. La paura, come ha detto Vanoli, può essere anche un aspetto positivo se la sappiamo gestire. E poi dobbiamo sperare di riconquistare la città, ma questo possiamo farlo solo con i risultati".

Un trofeo però, ammette, salverebbe la stagione: "Tutto il lavoro che abbiamo fatto in estate era mirato a vincere un trofeo. Oggi, però, dobbiamo pensare soprattutto a fare bene in campionato già dalla partita con la Juve, e dopo penseremo alla Conference. Un passo alla volta, appunto".

Infine gli viene chiesto se la Serie B fa davvero paura: "Dobbiamo essere preoccupati perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente".