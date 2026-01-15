Coppa Italia Serie C, date e orari delle semifinali di ritorno: in campo il 28 gennaio

Nella giornata di ieri, si sono giocate le semifinali di andata di Coppa Italia Serie C, con le gare ritorno che si giocheranno poi mercoledì 28 gennaio: sarà in quella data che conosceremo le due finaliste, con Latina e Renate che si giocano tutto nei prossimi 90' dopo l'1-1 maturato a Meda, mentre il Potenza gode del vantaggio, 1-0, sulla Ternana: le gara, comunque, rimangono aperte.

Come da regolamento, "al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Intanto, ecco il programma del turno con data e orario di inizio dei match:

COPPA ITALIA SERIE C, SEMIFINALI - GARE DI RITORNO

Mercoledì 28 gennaio 2026

SEMIFINALE A

Potenza - Ternana: ore 18.00 (diretta Rai Play)

SEMIFINALE B

Latina - Renate: ore 14.30

Ricordiamo infine che la finalissima si giocherà su doppio confronto, con l'andata prevista il 18 marzo e il ritorno il 1° aprile; come da sorteggio, la sfida di ritorno sarà in casa della vincente del confronto tra Latina e Renate.