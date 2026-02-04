Ufficiale
Potenza, contratto di apprendistato fino al giugno 2028 per Giovanni Guiotto
TUTTO mercato WEB
Potenza Calcio rende noto di aver formalizzato un contratto di apprendistato con il portiere Giovanni Guiotto, fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Potenza all’inizio della stagione in corso, il giovane portiere rossoblù è stato impegnato tra la formazione primavera e la prima squadra.
La società si congratula con Giovanni per questa prima importante tappa del suo percorso professionale e gli augura le migliori soddisfazioni in rossoblù.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
TMW RadioCaravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile