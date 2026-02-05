Diversi rinnovi a Potenza, a Pontedera arriva Emmanuello. Dezi entra nella dirigenza dell'Arezzo

Nonostante la chiusura della sessione invernale sia avvenuta lunedì 2 febbraio, il calciomercato non si ferma davvero mai, con il Pontedera che nella giornata di ieri, mercoledì 4 febbraio, ha annunciato l'arrivo di Simone Emmanuello per il centrocampo: il giocatore, svincolato dalla Pro Vercelli, indosserà la maglia numero 7. Guarda invece al futuro il Pineto, che ha fatto sapere di aver sottoscritto un contratto preliminare da professionista con il calciatore classe 2005 Daniel Ferrante: accordo triennale, col giocatore che però arriverà in Abruzzo solo in estate. Al momento rimarrà in prestito alla Virtus Francavilla fino al termine della stagione in corso.

Serie di rinnovi, invece, per il Potenza, che ha definito il prolungamento contrattuale del difensore Raul Alessandro Bura fino al 30 giugno 2028 e quello del portiere Tommaso Cucchietti, che ha prolungato fino al 30 giugno 2027; contratto di apprendistato, infine, per il portiere Giovanni Guiotto, fino al 30 giugno 2028.

Ci sono poi la Torres, che ha ceduto in prestito Christian Biagetti al Follonica Gavorrano, e la Dolomiti Bellunesi, che ha reso noto solo adesso il prestito di Luca Milesi alla Pergolettese e il rientro dal prestito al Padova di Andrea Antonello.

Nota finale, quella riguardante la dirigenza dell'Arezzo. Dopo non essere mai sceso in campo in questa stagione, Jacopo Dezi ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, ma senza lasciare la compagine amaranto: l'ormai ex calciatore, infatti, entra a far parte dell’area tecnica del club, iniziando un nuovo percorso professionale come collaboratore al fianco del Direttore Sportivo Nello Cutolo.