Cosenza, sirene dalla Serie B per Langella: il Pescara chiede informazioni
Si muove il mercato attorno al nome di Christian Langella, centrocampista classe 2000 approdato nella sessione estiva di mercato al Cosenza dal Rimini.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul calciatore nativo di Livorno ci sarebbe stata una richiesta d'informazioni da parte del Pescara.
Per il calciatore, qualora si concretizzasse tale pista di mercato, sarebbe la prima esperienza in Serie B.
Cresciuto nel vivaio dell'Empoli, infatti, per Langella esperienze con Pisa, Bari, Palermo, Latina, Monopoli, Audace Cerignola, Rimini e, appunto, Cosenza. Tutte fra Serie D (51 presenze) e Serie C (165 gettoni e sei gol).
