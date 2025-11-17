Vicenza, divieto di trasferta a Brescia: il comunicato della società veneta

La società L.R. Vicenza, dopo aver appreso la notizia riguardante il divieto di trasferta a Brescia per i tifosi biancorossi in occasione della partita Union Brescia-L.R. Vicenza, desidera esprimere il proprio disappunto in merito al provvedimento adottato dal Prefetto di Brescia in quanto i sostenitori berici hanno sempre adottato comportamenti volti al solo scopo di sostenere la squadra nel pieno rispetto delle regole.

I tifosi hanno da sempre rappresentato una parte essenziale per la società dentro e fuori dal campo, specialmente in questa stagione dove la fiducia e il supporto non sono mai mancati da parte del popolo biancorosso, dimostrato dal raggiungimento dell’importante traguardo dei 7959 abbonati e dalla vicinanza mostrata alla squadra anche in trasferta.

Per questo motivo, in vista della partita di Brescia, nella giornata di sabato 22 novembre, a partire dalle ore 10:30, si terrà la rifinitura della prima squadra a porte aperte presso lo Stadio Romeo Menti, creando un momento di unione e di condivisione per tutto il mondo Lane.