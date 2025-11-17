Vanoli alla Fiorentina, Cinquini: "Non storciamo la bocca dicendo che era meglio un altro"

Il dirigente di lungo corso Oreste Cinquini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così della ripartenza dopo la sosta: "Lo si fa con con tanta mentalità e tanta voglia di venire fuori da questa situazione complicata. Dobbiamo cercare tutti insieme di far uscire la Fiorentina dalla buca. Essere laggiù in fondo è pericolosissimo. Basta ricordare quello che successe con Batistuta, Effenberg. Cerchiamo di non farci del male, stiamo vicini alla squadra e non impauriamo i calciatori. Non è il momento dei giudizi e delle sentenze. Prima bisogna uscire da questa buca, le possibilità ci sono, però bisogna compattarci".

Non esiste modo migliore di Fiorentina-Juventus.

"Ci aspetta una partita difficile. Credo che gli stimoli, data la rivalità tra le squadre, non mancheranno, ci si carica da soli per una partita del genere. Contemporaneamente sarà difficile, perché la Juventus ha una buona squadra, vogliono risalire, hanno un nuovo allenatore, Spalletti conosce profondamente l'ambiente. Partite come questa, però possono dare una svolta".

Che idea si è fatto su Vanoli?

"Lo conosco abbastanza bene. I giudizi non servono. È stato scelto lui e va bene lui. Ci deve portare fuori da questa situazione, non storciamo la bocca dicendo 'meglio questo allenatore, meglio quell'altro'. Vanoli e la squadra sono le migliori cose che abbiamo. Stiamogli vicini e aiutiamola in tutto e per tutto perché venivamo da una situazione complicata a Genova, partita che poteva anche finire peggio. Adesso abbiamo questa partita super importante, bisogna fare risultato a tutti i costi perché non farlo vorrebbe dire acuire le problematiche. Mi auguro che tutti i tifosi siano maturi per aiutare la squadra, e d'altra parte, che nessuno se la prenda con Spalletti. Noi dobbiamo solo e soltanto sostenere la Fiorentina".