Materazzi a Totti: "Senza quel rigore all'Australia non sarei potuto tornare in Italia"

L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, nel corso di un'intervista doppia concessa a Bettson.sport, in accoppiata con Francesco Totti, ha ricordato il Mondiale vinto nel 2006 con la Nazionale Italiana, al fianco del Pupone.

Nel corso dell'intervista si è parlato dell'infortunio che Totti aveva rimediato contro l'Empoli a pochi mesi dalla manifestazione iridata, che gli aveva fatto rischiare di saltare l'evento. Materazzi interviene prima di Totti: "Se ci pensavamo? Noi ci pensavamo, non lui. Lui soffriva per il dolore, ma noi pensavamo: 'Senza di lui dove andiamo?'".

Totti a quel punto sostiene che quella squadra avrebbe vinto lo stesso il Mondiale, anche senza di lui. Matrix però gli ricorda un episodio che ha cambiato il corso di quel Mondiale e anche della carriera del difensore, probabilmente. "Io lo devo ringraziare Totti: se non avesse fatto gol contro l'Australia su rigore (agli ottavi, n.d.r.), non sarei potuto tornare in Italia (ride, n.d.r.)". Materazzi si riferisce alla partita nella quale l'Italia stava affrontando l'Australia: sullo 0-0 si è fatto espellere lasciando gli azzurri in 10. Alla fine però ci ha pensato Totti, in pieno recupero: "Io ero nella saletta anti-doping" - aggiunge Materazzi - "perché dovevi metterti a disposizione per il sorteggio che avrebbero poi fatto per i controlli. Quando c'è stato il rigore sono saltato sul lettino! Non ho aspettato la fine dei sorteggi e sono scappato per aspettarlo dentro agli spogliatoi".