Il Perugia in crisi si affida agli ex: Tedesco in panchina, Gaucci jr e Novellino consiglieri

Il Perugia sembra aver deciso di affidarsi agli ex biancorossi per invertire la rotta di una stagione iniziata malissimo e che ha già visto alternarsi sulla panchina due allenatori: Vincenzo Cangelosi e Pietro Braglia. Quest’ultimo dopo appena un mese ha deciso di presentare le sue dimissioni spiegando che è “la giusta cosa da fare, cosi non si può andare avanti. Mi sembra giusto perché dopo tutte queste partite e non si può continuare a perdere. Lo faccio anche per i ragazzi, per la città e per i tifosi”. Un addio maturato dopo la settima sconfitta di fila della squadra e un penultimo posto in classifica che è tale solo per la maxi penalizzazione subita dal Rimini.

E così la dirigenza del Grifo ha deciso di affidarsi a un grande ex come Giovanni Tedesco, ex centrocampista che vanta 183 presenze totali, di cui ben 154 da capitano, con la maglia biancorossa vestita dal 1998 al 2004. Uno dei periodi di maggior gloria del club umbro che vinse anche una Coppaa Intertoto, battendo i tedeschi del Wolfsburg. Un tecnico che ha costruito la sua carriera soprattutto lontano dall’Italia, dove ha allenato Palermo e Foligno, fra Malta – dove ha guidato a più riprese il Birkirkara e il Gzira United oltre a Floriana, Flamrun Spartans, Valletta, Sirens e St. Lucia – Emirati Arabi – Al Bataeh – e Qatar – Al-Mesaimeer – conquistando due coppe maltesi.

Ma Tedesco non è l’unica faccia nota che torna a dare una mano al Perugia. Il club ha infatti anche annunciato gli arrivi in dirigenza, con il ruolo di consulenti del presidente, di Riccardo Gaucci e Walter Novellino. Il primo è figlio dell’ex presidente Luciano Gaucci e ha rivestito vari ruoli dirigenziali dal 1997 al 2005 durante la gestione del padre, mentre il secondo vanta oltre 100 presenze con la maglia biancorossa vestita nei periodi 1975-78 e 1984-86 oltre ad aver mosso i primi passi da allenatore proprio dagli umbri in Serie C e poi in Serie B per un totale di 27 panchine.