Serie C, secondo turno playoff: gli orari delle gare di mercoledì. Una in diretta su RaiPlay
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La Lega Pro ha ufficializzato gli orari dei match del secondo turno dei playoff in programma mercoledì 6 maggio. Eccoli nel dettaglio
GIRONE A
Ore 20:00 - Cittadella-Lumezzane
Ore 20:45 - Lecco-Giana Erminio (diretta RaiPlay)
GIRONE B
Ore 20:00 - Campobasso-Pineto
Ore 20:00 - Juventus Next Gen-Pianese
GIRONE C
Ore 20:00 - Cosenza-Casarano
Ore 20:00 - Casertana-Crotone
Modalità di svolgimento
Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.
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Ora in radio
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Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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